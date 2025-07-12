Жаровцева (Кузьминых) Екатерина Аверкиева
женский, родилась Около 1866, Ярки, Яранский уезд, Вятская губерния
умерла Неизвестно
ОтецКузьминых Аверкий ИвановНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецова (Жаровцева) Мария Васильевна14.07.1895 ст. г.р.
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Место
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Рождение
Около 1866
Отец: Кузьминых Аверкий Иванов
Мать: не указана
Ярки, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1895 ст.
Дочь: Кузнецова (Жаровцева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Жаровцев Василий Васильев
Волчиха, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно