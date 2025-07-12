Жаровцева (Кузьминых) Екатерина Аверкиева Около 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Жаровцева (Кузьминых) Екатерина Аверкиева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1866, Ярки, Яранский уезд, Вятская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Кузьминых Аверкий ИвановНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецова (Жаровцева) Мария Васильевна14.07.1895 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Кузьминых Аверкий Иванов

Мать: не указана

Ярки, Яранский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
14.07.1895 ст.

Дочь: Кузнецова (Жаровцева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Жаровцев Василий Васильев

Волчиха, Советский муниципальный район, Кировская область

Смерть
Неизвестно

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