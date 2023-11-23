Васильевский Николай Васильев
Место рожденияс. Воскресенское на Волге, Мышкинский уезд, Ярославская губерния
Дата рождения02.07.1872
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
02.07.1872
Васильевский Николай Васильевич (1872 - ?) Родился 2 июля 1872 года в семье священника села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда Василия Васильевского. 11 октября 1898 года рукоположен во священн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник Николо-Песоцкой церкви г.Углича.
Образование
1893
Окончил полный курс в Оренбургской Духовной Семинарии по второму разряду
Работа или профессия
С 27.?.1893 по 10.?.1899
Проходил должность учителя и помощника законоучителя при Георгиевской в Юхти церковно-приходской школе, Угличского уезда
Работа или профессия
11.10.1898
Рукоположен во священника к церкви села Георгиевского в Юхти сверх штата
Работа или профессия
С 24.?.1899 по 1900
Состоял Законоучителем при Волжском училище в г. Угличе
Работа или профессия
10.07.1899
Переведен к Угличской градской Николопесоцкой церкви
Рождение ребёнка
29.05.1903
Сын: Васильевский Серафим Николаев
Мать ребёнка: (Новоселова) Елизавета Николаева
Рождение ребёнка
22.10.1906
Сын: Васильевский Василий Николаев
Мать ребёнка: (Новоселова) Елизавета Николаева
Работа или профессия
1913
священник Николо-Песоцкой церкви г.Углича
Арест
22.12.1930
Арестован 22 декабря 1930 г.Приговорен: 25 января 1931 г., обв.: 58-10.Реабилитирован 5 мая 1989 г. Источник: Книга памяти Ярославской обл.
Смерть
После 1931
Арестован 22 декабря 1930 г.Приговорен: 25 января 1931 г., обв.: 58-10.Реабилитирован 5 мая 1989 г. Источник: Книга памяти Ярославской обл.