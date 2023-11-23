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Васильевский Николай Васильев

Место рождения

с. Воскресенское на Волге, Мышкинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

02.07.1872

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1872

Отец: Васильевский Василий Михайлов

Мать: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Васильевский Николай Васильевич (1872 - ?) Родился 2 июля 1872 года в семье священника села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда Василия Васильевского. 11 октября 1898 года рукоположен во священн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Новоселова) Елизавета Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
священник Николо-Песоцкой церкви г.Углича.
Образование
1893
Окончил полный курс в Оренбургской Духовной Семинарии по второму разряду
Работа или профессия
С 27.?.1893 по 10.?.1899
Проходил должность учителя и помощника законоучителя при Георгиевской в Юхти церковно-приходской школе, Угличского уезда
Работа или профессия
11.10.1898
Рукоположен во священника к церкви села Георгиевского в Юхти сверх штата
Работа или профессия
С 24.?.1899 по 1900
Состоял Законоучителем при Волжском училище в г. Угличе
Работа или профессия
10.07.1899
Переведен к Угличской градской Николопесоцкой церкви
Рождение ребёнка
29.05.1903

Сын: Васильевский Серафим Николаев

Мать ребёнка: (Новоселова) Елизавета Николаева

Рождение ребёнка
22.10.1906

Сын: Васильевский Василий Николаев

Мать ребёнка: (Новоселова) Елизавета Николаева

Работа или профессия
1913
священник Николо-Песоцкой церкви г.Углича
Арест
22.12.1930
Арестован 22 декабря 1930 г.Приговорен: 25 января 1931 г., обв.: 58-10.Реабилитирован 5 мая 1989 г. Источник: Книга памяти Ярославской обл.
Смерть
После 1931
Арестован 22 декабря 1930 г.Приговорен: 25 января 1931 г., обв.: 58-10.Реабилитирован 5 мая 1989 г. Источник: Книга памяти Ярославской обл.

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