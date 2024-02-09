Феодосия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Афанасьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Фомич
Отец ребёнка: Фома Афанасьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Синклитикия Фоминична
Отец ребёнка: Фома Афанасьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Марк Фомич
Отец ребёнка: Фома Афанасьевич
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно