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Феодосия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Афанасьевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Фомич

Отец ребёнка: Фома Афанасьевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Синклитикия Фоминична

Отец ребёнка: Фома Афанасьевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Марк Фомич

Отец ребёнка: Фома Афанасьевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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