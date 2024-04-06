Размыслова Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Размыслова Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1903 ст.

Дата смерти

21.11.1944

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1903 ст.

Отец: Размыслов Петр

Мать: Мария Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1924

Дочь: Потолицына Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Размыслов Дмитрий Михайлович

Сотчемвыв, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Размыслов Дмитрий Михайлович

Смерть
21.11.1944
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