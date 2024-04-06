Размыслова Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1903 ст.
Дата смерти21.11.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1903 ст.
Отец: Размыслов Петр
Мать: Мария Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1924
Дочь: Потолицына Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Размыслов Дмитрий Михайлович
Сотчемвыв, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1944