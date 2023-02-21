Гайнизямала Аминева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Минка Хусеинов
Отец ребёнка: Хусеин Сейфуллин
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сазида Хусеинова
Отец ребёнка: Хусеин Сейфуллин
Рождение ребёнка
1840
Сын: Салахутдин Хусеинов
Отец ребёнка: Хусеин Сейфуллин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хуснутдин Хусеинов
Отец ребёнка: Хусеин Сейфуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хусеин Сейфуллин
Смерть
Неизвестно