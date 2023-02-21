Гайнизямала Аминева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайнизямала Аминева

Гайнизямала Аминева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Минка Хусеинов

Отец ребёнка: Хусеин Сейфуллин

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сазида Хусеинова

Отец ребёнка: Хусеин Сейфуллин

Рождение ребёнка
1840

Сын: Салахутдин Хусеинов

Отец ребёнка: Хусеин Сейфуллин

Рождение ребёнка
1842

Сын: Хуснутдин Хусеинов

Отец ребёнка: Хусеин Сейфуллин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусеин Сейфуллин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close