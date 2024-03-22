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Автамонов Николай Максимович

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Место рождения

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.11.1865

Дата смерти

Около 1927

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1865

Отец: Автамонов Максим Андреевич

Мать: Автамонова Анна Петровна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.10.1895

Жена: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.12.1896

Дочь: Пестовская Агния Николаевна

Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1899

Дочь: Нежданова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Автамонов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Автамонов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1909

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Автамонов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1916

Дочь: Тесаловская Александра Николаевна

Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Автамонов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1927
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