Автамонов Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения05.11.1865
Дата смертиОколо 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1865
Бракосочетание
29.10.1895
Рождение ребёнка
31.12.1896
Дочь: Пестовская Агния Николаевна
Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1899
Дочь: Нежданова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Автамонов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Автамонов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
18.10.1909
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Автамонов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
11.04.1916
Дочь: Тесаловская Александра Николаевна
Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Автамонов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Автамонова Мария Николаевна
Смерть
Около 1927