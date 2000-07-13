Василенко (Шимченко) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Шимченко) Галина Васильевна

Место рождения

Украинская ССР, село Жовтневое

Дата рождения

17.03.1935

Дата смерти

13.07.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василенко Петр Ефимович

Рождение ребёнка
15.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василенко Петр Ефимович

Смерть
13.07.2000
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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