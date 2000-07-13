Василенко (Шимченко) Галина Васильевна
Место рожденияУкраинская ССР, село Жовтневое
Дата рождения17.03.1935
Дата смерти13.07.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василенко Петр Ефимович
Смерть
13.07.2000
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно