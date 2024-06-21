Шачкова Ирина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шачков Мина Якимович
Отец ребёнка: Шачков Яким Максимович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шачкова Праскева Прасковья Якимовна
Отец ребёнка: Шачков Яким Максимович
Рождение ребёнка
С 1801 по 1804
Дочь: Шачкова Агафья Якимовна
Отец ребёнка: Шачков Яким Максимович
Смерть
Неизвестно