Шачкова Ирина Прокофьевна 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШачкова Ирина Прокофьевна

Шачкова Ирина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шачков Мина Якимович

Отец ребёнка: Шачков Яким Максимович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шачкова Праскева Прасковья Якимовна

Отец ребёнка: Шачков Яким Максимович

Рождение ребёнка
С 1801 по 1804

Дочь: Шачкова Агафья Якимовна

Отец ребёнка: Шачков Яким Максимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.