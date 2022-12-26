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Пепеляев Яков Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1926

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926

Отец: Пепеляев Георгий Федосеевич

Мать: Пепеляева (Корикова) ? Савватеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пепеляева (Соболева) Мария Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пепеляева (Соболева) Мария Александровна

Смерть
1974

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