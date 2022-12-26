Пепеляев Яков Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1926
Дата смерти1974
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пепеляева (Соболева) Мария Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пепеляева (Соболева) Мария Александровна
Смерть
1974