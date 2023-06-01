Абрамова (Кастерина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.
Отец ребёнка: Абрамов Егор Семенович
Рождение ребёнка
16.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Абрамов Егор Семенович
Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.
Дочь: Чистякова Александра Егоровна
Отец ребёнка: Абрамов Егор Семенович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Чекураева Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Абрамов Егор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно