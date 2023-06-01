Абрамова (Кастерина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Кастерина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.

Сын: Абрамов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Абрамов Егор Семенович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.02.1908 ст.

Сын: Абрамов Василий Егорович

Отец ребёнка: Абрамов Егор Семенович

Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.

Дочь: Чистякова Александра Егоровна

Отец ребёнка: Абрамов Егор Семенович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Чекураева Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Абрамов Егор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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