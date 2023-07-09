Тимченко Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1956

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1956

Отец: Тимченко Анатолий Иванович

Мать: не указана

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