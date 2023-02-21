Мензингер Mensinger (Домме Domme) Анна Мария Барбара Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мензингер Mensinger (Домме Domme) Анна Мария Барбара Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

02.06.1810 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Домме Domme Иоганн Адам

Мать: Домме Domme Маргарета

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Бургардт Burghardt Мария Барбара Якобовна

Отец ребёнка: Мензингер Mensinger Якоб

Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мензингер Mensinger Якоб

Смерть
02.06.1810 ст.
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
15 1810 60 02 06 Anna Maria Mensing Pfeifer
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