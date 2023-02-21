Мензингер Mensinger (Домме Domme) Анна Мария Барбара Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти02.06.1810 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Домме Domme Иоганн Адам
Мать: Домме Domme Маргарета
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Бургардт Burghardt Мария Барбара Якобовна
Отец ребёнка: Мензингер Mensinger Якоб
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1810 ст.
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
15 1810 60 02 06 Anna Maria Mensing Pfeifer