Пушкарев Егор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1821
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Пушкарев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Пушкарев Василий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Пушкарев Савелий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1821