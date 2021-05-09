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Пушкарев Егор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Пушкарев Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Степанида Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Пушкарев Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Пушкарев Савелий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1821

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