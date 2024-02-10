Стерхова (Шишкина) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Сын: Стерхов Юрий Исаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1937
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно