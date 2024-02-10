Стерхова (Шишкина) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтерхова (Шишкина) Дарья Ивановна

Стерхова (Шишкина) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1935

Сын: Стерхов Юрий Исаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1937

Сын: Стерхов Виталий Исаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.