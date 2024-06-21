Ибрашов Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ибрашов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрашова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрашова Лидия

Рождение ребёнка
24.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрашова Лидия

Россия
Рождение ребёнка
31.08.1957

Сын: Ибрашов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Ибрашова Лидия

Старая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Старая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Старая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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