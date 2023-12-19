Шубина Алина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубина Алина

Шубина Алина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1991

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1991

Отец: Шубин Александр Виктоович

Мать: Шубина Ольга

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close