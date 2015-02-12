Шляхтин Вадим Николаевич 27.09.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шляхтин Вадим Николаевич

Место рождения

Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область

Дата рождения

27.09.1974

Дата смерти

12.02.2015

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1974

Отец: Шляхтин Николай Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
12.02.2015
Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область

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