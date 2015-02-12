Шляхтин Вадим Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1974
Дата смерти12.02.2015
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1974
Отец: Шляхтин Николай Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
12.02.2015
Похороны
Неизвестно