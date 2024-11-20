Ларионова (Калашникова) Матрена Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ларионова (Калашникова) Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Дмитрий Романов

Мать: Калашникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ларионов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Ларионов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Николай

Смерть
Неизвестно

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