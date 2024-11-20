Ларионова (Калашникова) Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калашников Дмитрий Романов
Мать: Калашникова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ларионов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларионов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларионов Николай
Смерть
Неизвестно