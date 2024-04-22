Борзенков Геннадий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзенков Геннадий Юрьевич

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

02.07.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1982 г.р.
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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1964

Отец: Борзенков Юрий

Мать: Борзенкова Валентина

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
29.12.1982

Дочь: Борзенкова Юлия Геннадьевна

Мать ребёнка: Борзенкова Марина Евгеньевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
15.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзенкова Марина Евгеньевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
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