Борзенков Геннадий Юрьевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1964
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1964
Отец: Борзенков Юрий
Мать: Борзенкова Валентина
Рождение ребёнка
29.12.1982
Дочь: Борзенкова Юлия Геннадьевна
Мать ребёнка: Борзенкова Марина Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борзенкова Марина Евгеньевна