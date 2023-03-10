Солодовников Порамон Евграфович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Солодовников Евграф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
20.05.1908
Дочь: (Солодовников) Елена Порамоновна
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Прасковья Миновна
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно