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Солодовников Порамон Евграфович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Евграф

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Неизвестно) Прасковья Миновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
20.05.1908

Дочь: (Солодовников) Елена Порамоновна

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Прасковья Миновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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