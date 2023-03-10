Марья Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти08.01.1882
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Константин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гавриков-Новиков Петр Никитов
Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов
Рождение ребёнка
14.12.1843
Дочь: Ульяна Никитина
Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Никитина
Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Прокопий Никитович
Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Василий Никитович
Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Андрей Никитович
Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1882