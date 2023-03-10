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Марья Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

08.01.1882

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гавриков-Новиков Петр Никитов

Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов

Рождение ребёнка
14.12.1843

Дочь: Ульяна Никитина

Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Никитина

Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Прокопий Никитович

Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Василий Никитович

Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Андрей Никитович

Отец ребёнка: Гавриков Новиков Никита Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Новиков Никита Иванов

Смерть
08.01.1882
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