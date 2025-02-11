Цетмаркин-Чекмарев Иван Васильев
мужской, родился 1828, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 13.12.1910, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Мать2Я Ж. Прасковья1800 г.р.
ОтецВасилий Тимофеев1780 г.р.
Супруги
Анна Ивановна1819 г.р.
Цетмаркина Мария Климентьева / Матрёна КлиментьеваОколо 1855 г.р.
Дети
Цетмаркин-Чекмарев Афиноген Иванов1856 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Василий Тимофеев
Мать: 2Я Ж. Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Цетмаркина-Чекмарева) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Цетмаркин-Чекмарев Афиноген Иванов
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
11.10.1871
Сын: Цетмаркин-Чекмарев Андрей Иванов
Мать ребёнка: Цетмаркина Мария Климентьева / Матрёна Климентьева
Рождение ребёнка
18.05.1874
Сын: Цетмаркин-Чекмарев Константин Иванов
Мать ребёнка: Цетмаркина Мария Климентьева / Матрёна Климентьева
Смерть
13.12.1910