Цетмаркин-Чекмарев Иван Васильев 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Цетмаркин-Чекмарев Иван Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 13.12.1910, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Мать
2Я Ж. Прасковья1800 г.р.
Отец
Василий Тимофеев1780 г.р.
Супруги
Анна Ивановна1819 г.р.
Цетмаркина Мария Климентьева / Матрёна КлиментьеваОколо 1855 г.р.
Дети
(Цетмаркина-Чекмарева) Фекла Ивановна1853 г.р.
Цетмаркин-Чекмарев Афиноген Иванов1856 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Василий Тимофеев

Мать: 2Я Ж. Прасковья

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цетмаркина Мария Климентьева / Матрёна Климентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

5

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Цетмаркина-Чекмарева) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Цетмаркин-Чекмарев Афиноген Иванов

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

5

Рождение ребёнка
11.10.1871

Сын: Цетмаркин-Чекмарев Андрей Иванов

Мать ребёнка: Цетмаркина Мария Климентьева / Матрёна Климентьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
18.05.1874

Сын: Цетмаркин-Чекмарев Константин Иванов

Мать ребёнка: Цетмаркина Мария Климентьева / Матрёна Климентьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
13.12.1910
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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