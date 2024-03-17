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Забияка Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1905

Дата смерти

23.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1930

Сын: Забияко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Забияка Евдокия Маркияновна

Рождение ребёнка
05.08.1935

Дочь: Симоненко (Забияко) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Забияка Евдокия Маркияновна

Рождение ребёнка
08.10.1953

Дочь: Арапова (Забияко) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Забияка Евдокия Маркияновна

Смерть
23.03.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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