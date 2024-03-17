Забияка Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1905
Дата смерти23.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1930
Сын: Забияко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Забияка Евдокия Маркияновна
Рождение ребёнка
05.08.1935
Дочь: Симоненко (Забияко) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Забияка Евдокия Маркияновна
Рождение ребёнка
08.10.1953
Дочь: Арапова (Забияко) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Забияка Евдокия Маркияновна
Смерть
23.03.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость