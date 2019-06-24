Язепчик Аркадий 15.02.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Язепчик Аркадий

Место рождения

Несвиж, Беларусь

Дата рождения

15.02.1935

Дата смерти

24.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1935

Отец: Язепчик Александр

Мать: (Шкраба) Александра

Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Азарёнок (Язепчик) Светлана

Мать ребёнка: Горохова (Горохова) Ирина

Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Язепчик (Язепчик) Тамара

Мать ребёнка: Горохова (Горохова) Ирина

Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
1970

Сын: Язепчик Александр

Мать ребёнка: Горохова (Горохова) Ирина

Несвиж, Беларусь
Смерть
24.06.2019
Несвиж, Беларусь
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Несвиж, Беларусь

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