Язепчик Аркадий
Место рожденияНесвиж, Беларусь
Дата рождения15.02.1935
Дата смерти24.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1935
Отец: Язепчик Александр
Мать: (Шкраба) Александра
Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Азарёнок (Язепчик) Светлана
Мать ребёнка: Горохова (Горохова) Ирина
Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Язепчик (Язепчик) Тамара
Мать ребёнка: Горохова (Горохова) Ирина
Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
1970
Сын: Язепчик Александр
Мать ребёнка: Горохова (Горохова) Ирина
Несвиж, Беларусь
Смерть
24.06.2019
Несвиж, Беларусь
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Несвиж, Беларусь