Оглоблин Аким Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин Аким Максимович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Оглоблин Максим Степанович

Мать: Оглоблина Анастасия Федоровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Меланья Акимовна

Мать ребёнка: Оглоблина Акилина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Христина Акимовна

Мать ребёнка: Оглоблина Акилина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Оглоблин Тарас Акимович

Мать ребёнка: Оглоблина Акилина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Оглоблин Яков Акимович

Мать ребёнка: Оглоблина Акилина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Акилина

Смерть
1833
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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