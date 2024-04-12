Оглоблин Аким Максимович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Меланья Акимовна
Мать ребёнка: Оглоблина Акилина
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Христина Акимовна
Мать ребёнка: Оглоблина Акилина
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Оглоблина Акилина
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Оглоблина Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина Акилина
Смерть
1833