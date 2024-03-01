Кузнецова Лукия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Сын: Кузнецов Акакий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Артамонович
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Дочь: Кузнецова Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Артамонович
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно