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Гайсин Нагимулла

Место рождения

Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

16.02.1865

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1865

Отец: Мусин Гайса

Мать: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гайсина) Әсмабикә

Мать ребёнка: (Сулейман Нәҗметдин Кызы) Нәгыймә 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сулейман Нәҗметдин Кызы) Нәгыймә 2 Жена

Бракосочетание
05.05.1888

Жена: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена

Рождение ребёнка
20.12.1888

Сын: Нагимуллин Загидулла

Мать ребёнка: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Нагимуллина) Бибинур

Мать ребёнка: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена

Рождение ребёнка
15.11.1901

Сын: Нагимуллин Аглиулла

Мать ребёнка: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Нагимуллина) Шамсинур

Мать ребёнка: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена

Рождение ребёнка
25.08.1912

Дочь: (Гайсина) Зәйтуна

Мать ребёнка: (Сулейман Нәҗметдин Кызы) Нәгыймә 2 Жена

Смерть
1916
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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