Гайсин Нагимулла
Место рожденияНовые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения16.02.1865
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гайсина) Әсмабикә
Мать ребёнка: (Сулейман Нәҗметдин Кызы) Нәгыймә 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
05.05.1888
Рождение ребёнка
20.12.1888
Сын: Нагимуллин Загидулла
Мать ребёнка: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Нагимуллина) Бибинур
Мать ребёнка: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена
Рождение ребёнка
15.11.1901
Сын: Нагимуллин Аглиулла
Мать ребёнка: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Нагимуллина) Шамсинур
Мать ребёнка: Гайсина (Нәҗметдин Ильяс Улының Кызы) Фатыйма 1 Жена
Рождение ребёнка
25.08.1912
Дочь: (Гайсина) Зәйтуна
Мать ребёнка: (Сулейман Нәҗметдин Кызы) Нәгыймә 2 Жена
Смерть
1916
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно