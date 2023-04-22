Слюсарь Петр Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлюсарь Петр Игнатьевич

Слюсарь Петр Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слюсарь Елена Ефимовна

Место жительства
1904 ст.
Градижск, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.09.1904 ст.

Дочь: Слюсарь Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Слюсарь Елена Ефимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.