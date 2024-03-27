Исхаков Дильмухамет Кутлуахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхаков Дильмухамет Кутлуахметович

Место рождения

д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1906

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Исхаков Кутлуахмет Кутлугильдиевич

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Исхакова Камила Идрисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исхакова Камила Идрисовна

Рождение ребёнка
06.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Камила Идрисовна

Рождение ребёнка
05.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Камила Идрисовна

Смерть
1981

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