Исхаков Дильмухамет Кутлуахметович
Место рожденияд.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1906
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Исхаков Кутлуахмет Кутлугильдиевич
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исхакова Камила Идрисовна
Рождение ребёнка
05.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исхакова Камила Идрисовна