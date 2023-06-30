Тейкин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1934
Дата смерти06.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1959
Дочь: Власенко Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Тейкина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
21.04.1965
Дочь: Бубневич Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Тейкина Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тейкина Нина Николаевна
Смерть
06.11.1994