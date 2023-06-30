Тейкин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тейкин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1934

Дата смерти

06.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1959

Дочь: Власенко Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Тейкина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1965

Дочь: Бубневич Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Тейкина Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тейкина Нина Николаевна

Смерть
06.11.1994
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