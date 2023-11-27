Маркаров Валерий
Место рожденияБаку
Дата рождения07.08.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1965
Отец: Маркаров Игорь
Мать: Маркарова Любовь
Баку
Бракосочетание
22.06.1986
Жена: Маркарова Елена
Баку
Рождение ребёнка
25.03.1987
Сын: Маркаров Алексей
Мать ребёнка: Маркарова Елена
Баку
Рождение ребёнка
21.11.1993
Дочь: Золотухина Наталья
Мать ребёнка: Маркарова Елена
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно