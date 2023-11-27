Маркаров Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркаров Валерий

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Место рождения

Баку

Дата рождения

07.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1965

Отец: Маркаров Игорь

Мать: Маркарова Любовь

Баку
Бракосочетание
22.06.1986

Жена: Маркарова Елена

Баку
Рождение ребёнка
25.03.1987

Сын: Маркаров Алексей

Мать ребёнка: Маркарова Елена

Баку
Рождение ребёнка
21.11.1993

Дочь: Золотухина Наталья

Мать ребёнка: Маркарова Елена

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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