Тириакиди Василий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тириакиди Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тириакиди Наталья Васильева
Мать ребёнка: Елисеева Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.19
Дочь: Тириакиди Наталья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1948
Сын: Тириакиди Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Елисеева Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно