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Тириакиди Василий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тириакиди Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тириакиди Наталья Васильева

Мать ребёнка: Елисеева Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.19

Дочь: Тириакиди Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1948

Сын: Тириакиди Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Елисеева Тамара Ивановна

Смерть
Неизвестно

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