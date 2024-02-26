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Иван Михайлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.
Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Михайла Алексеев (Ич)

Мать: Катерина Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Степан Дементьев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
20.08.1822 ст.

Жена: Настасья Тарасова (Вна)

по второму браку оба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1838
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