Иван Михайлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Михайла Алексеев (Ич)
Мать: Катерина Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Авдотья
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
20.08.1822 ст.
Жена: Настасья Тарасова (Вна)
по второму браку оба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1838