Бебелина Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти26.02.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Алексей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Бебелин Илья Иванович
Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.02.1929
Отец ребёнка: Бебелин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Бебелин Илья Иванович
Смерть
26.02.1991