Бебелина Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелина Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

26.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Алексей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебелин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бебелин Василий Ильич

Отец ребёнка: Бебелин Илья Иванович

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.02.1929

Сын: Бебелин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Бебелин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Бебелин Валерий Ильич

Отец ребёнка: Бебелин Илья Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.02.1991

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