Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Захарова
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Борис Захаров
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Агафон Захаров
Отец ребёнка: Захар Иванов
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Егор Захаров
Отец ребёнка: Захар Иванов