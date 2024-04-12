Вилявин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявин Иван

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.

Отец: Вилявин Замьяны

Мать: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
1818 - отставной казак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 297 номер 1 1819 - служащий казак(!?), поручитель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 313 ном... Показать все
Смерть
Неизвестно
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