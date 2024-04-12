Вилявин Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.
Отец: Вилявин Замьяны
1818 - отставной казак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 297 номер 1 1819 - служащий казак(!?), поручитель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 313 ном... Показать все
Смерть
Неизвестно