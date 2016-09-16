Овсяникова (Полезина) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1932
Дата смерти16.09.2016
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1932
Отец: Полезин Илья Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1958
Сын: Овсяников Игорь Витальевич
Отец ребёнка: Овсяников Виталий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсяников Юрий Витальевич
Отец ребёнка: Овсяников Виталий Иванович
Смерть
16.09.2016