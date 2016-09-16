Овсяникова (Полезина) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсяникова (Полезина) Анна Ильинична

Овсяникова (Полезина) Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1932

Дата смерти

16.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1932

Отец: Полезин Илья Петрович

Мать: Полезина Федосья Яковлевна

Рождение ребёнка
01.07.1958

Сын: Овсяников Игорь Витальевич

Отец ребёнка: Овсяников Виталий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсяников Юрий Витальевич

Отец ребёнка: Овсяников Виталий Иванович

Смерть
16.09.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close