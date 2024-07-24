Звягинцев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцев Владимир

Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

15.05.1914

Дата смерти

?.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914

Отец: Звягинцев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звягинцева (Анисимова) Агриппина (Анна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягинцева (Анисимова) Агриппина (Анна)

Смерть
?.08.1982

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