Звягинцев Владимир
Место рожденияЯрославская область
Дата рождения15.05.1914
Дата смерти?.08.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914
Отец: Звягинцев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звягинцева (Анисимова) Агриппина (Анна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1982