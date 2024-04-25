Мурзин Иван Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Мурзина) Анна Иванова
Мать ребёнка: Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Мурзина) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова
Смерть
Неизвестно