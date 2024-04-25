Мурзин Иван Ларионов 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Иван Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Мурзин Ларион Матвеев

Мать: Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Мурзина) Анна Иванова

Мать ребёнка: Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мурзин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мурзин Никифор Иванов

Мать ребёнка: Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Мурзина) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Мурзина (Кузнецова) Овдотья Родионова

Смерть
Неизвестно

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