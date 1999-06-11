Рашитов Ахтям Маннанович
Место рожденияг.Душанбе, Таджикская ССР
Дата рождения17.09.1947
Дата смерти11.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1977
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.06.1999
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно