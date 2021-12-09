Сипкина Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1946
Дата смерти09.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маринец Михаил Кириллович
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Смерть
09.12.2021