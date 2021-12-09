Сипкина Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипкина Клавдия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1946

Дата смерти

09.12.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маринец Михаил Кириллович

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Смерть
09.12.2021

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