Шведовский Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Бракосочетание
30.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.
Сын: Шведовский Антон Николаевич
Мать ребёнка: Шведовская (Житкевич) Мария Казимировна
Рождение ребёнка
10.02.1918 ст.
Сын: (Шведовская) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Шведовская (Житкевич) Мария Казимировна
Рождение ребёнка
16.09.1920
Дочь: (Шведовская) Феврония Николаевна
Мать ребёнка: Шведовская (Житкевич) Мария Казимировна
Смерть
Неизвестно