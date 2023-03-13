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Шведовский Николай Иванович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: Шведовская (Ильницкая) Мария Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Жена: Шведовская (Житкевич) Мария Казимировна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.

Сын: Шведовский Антон Николаевич

Мать ребёнка: Шведовская (Житкевич) Мария Казимировна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.02.1918 ст.

Сын: (Шведовская) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Шведовская (Житкевич) Мария Казимировна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
16.09.1920

Дочь: (Шведовская) Феврония Николаевна

Мать ребёнка: Шведовская (Житкевич) Мария Казимировна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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