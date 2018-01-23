Киприянова (Кетова) Таисия Петровна
Место рожденияс. Юго-Осокино (Калинино)
Дата рождения25.11.1925
Дата смерти23.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925
Отец: Кетов Петр Семенович
с. Юго-Осокино (Калинино)
Бракосочетание
Около 1947
Молотов (Пермь)
После окончания Молотовского Пед. института супруги переехали в г. Краснокамск (до 1965г.)
Рождение ребёнка
05.07.1951
Сын: Киприянов Игорь Ростиславович
Отец ребёнка: Киприянов Ростислав Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1960
Дочь: Черепанова Ольга Ростиславовна
Отец ребёнка: Киприянов Ростислав Иванович
Смерть
23.01.2018
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть в результате перелома шейки бедра. Похоронена на "Южном" кладбище г. Перми 25.01.2018