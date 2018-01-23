Киприянова (Кетова) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова (Кетова) Таисия Петровна

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Место рождения

с. Юго-Осокино (Калинино)

Дата рождения

25.11.1925

Дата смерти

23.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925

Отец: Кетов Петр Семенович

Мать: Кетова Клавдия Степановна

с. Юго-Осокино (Калинино)
Бракосочетание
Около 1947

Муж: Киприянов Ростислав Иванович

Молотов (Пермь)
После окончания Молотовского Пед. института супруги переехали в г. Краснокамск (до 1965г.)
Рождение ребёнка
05.07.1951

Сын: Киприянов Игорь Ростиславович

Отец ребёнка: Киприянов Ростислав Иванович

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
20.05.1960

Дочь: Черепанова Ольга Ростиславовна

Отец ребёнка: Киприянов Ростислав Иванович

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Смерть
23.01.2018
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть в результате перелома шейки бедра. Похоронена на "Южном" кладбище г. Перми 25.01.2018
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