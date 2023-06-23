Ворожцова (Тюлькина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожцова (Тюлькина) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1920

Муж: Ворожцов Виктор Прокопьевич

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1920

Дочь: Ворожцова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Ворожцов Виктор Прокопьевич

Рождение ребёнка
02.04.1923

Сын: Ворожцов Георгий Викторович

Отец ребёнка: Ворожцов Виктор Прокопьевич

Рождение ребёнка
26.07.1925

Сын: Ворожцов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Ворожцов Виктор Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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