Ворожцова (Тюлькина) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1920
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1920
Дочь: Ворожцова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Ворожцов Виктор Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.04.1923
Сын: Ворожцов Георгий Викторович
Отец ребёнка: Ворожцов Виктор Прокопьевич
Рождение ребёнка
26.07.1925
Сын: Ворожцов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Ворожцов Виктор Прокопьевич
Смерть
Неизвестно