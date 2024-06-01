Никиточкина Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1983
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никиточкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
10.11.2017
Сын: Никиточкин Максим Владимирович
Отец ребёнка: Никиточкин Владимир Васильевич