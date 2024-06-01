Никиточкина Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикиточкина Елена Алексеевна

Никиточкина Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

2017 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1983

Отец: не указан

Мать: Кузнечина Нина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никиточкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
10.11.2017

Сын: Никиточкин Максим Владимирович

Отец ребёнка: Никиточкин Владимир Васильевич

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