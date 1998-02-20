Рекшинская (Бухвалова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Бухвалова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Сормово

Дата рождения

24.03.1924

Дата смерти

20.02.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Сормово
Образование
С 1931 по 1941
школа
среднее
Работа или профессия
С 1941 по 1943
Завод Новое Сормово
счетовод
Образование
С 1944 по 1949
Горьковский индустриальный институт, химико-технологический факультет
высшее
Работа или профессия
С 1949 по 1969
Химзавод Русли
начальник смены, старший инженер производственно-технологического отдела, зам. начальника производства
Бракосочетание
1962

Муж: Рекшинский Юрий

Смерть
20.02.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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