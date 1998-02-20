Рекшинская (Бухвалова) Валентина Васильевна
Место рожденияСормово
Дата рождения24.03.1924
Дата смерти20.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Образование
С 1931 по 1941
школа
среднее
Работа или профессия
С 1941 по 1943
Завод Новое Сормово
счетовод
Образование
С 1944 по 1949
Горьковский индустриальный институт, химико-технологический факультет
высшее
Работа или профессия
С 1949 по 1969
Химзавод Русли
начальник смены, старший инженер производственно-технологического отдела, зам. начальника производства
Бракосочетание
1962
Муж: Рекшинский Юрий
Смерть
20.02.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость