Обрубов Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1917
Дата смерти17.01.1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1917
Отец: Обрубов Тимофей
Рождение ребёнка
21.12.1939
Рождение ребёнка
25.12.1941
Рождение ребёнка
09.02.1949
Рождение ребёнка
15.07.1950
Сын: Обрубов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Обрубова (Трифонова) Антонина Кузьминична
Рождение ребёнка
18.03.1955
Смерть
17.01.1979