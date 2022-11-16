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Обрубов Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1917

Дата смерти

17.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1917

Отец: Обрубов Тимофей

Мать: Обрубова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
21.12.1939

Дочь: Гайфутдинова (Обрубова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Обрубова (Трифонова) Антонина Кузьминична

Рождение ребёнка
25.12.1941

Дочь: Малеева (Обрубова) Евгения Александровна

Мать ребёнка: Обрубова (Трифонова) Антонина Кузьминична

Рождение ребёнка
09.02.1949

Дочь: Краснова (Обрубова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Обрубова (Трифонова) Антонина Кузьминична

Рождение ребёнка
15.07.1950

Сын: Обрубов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Обрубова (Трифонова) Антонина Кузьминична

Рождение ребёнка
18.03.1955

Дочь: Бабкина (Обрубова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Обрубова (Трифонова) Антонина Кузьминична

Смерть
17.01.1979

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