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Болля
Болля
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ямат
Мать
Не указана
Муж
Сегля
Дети
Донор
Добавил:
ЗБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ямат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Сегля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Донор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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