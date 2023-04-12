Никонов Илья Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонов Илья Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1960

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1960

Отец: Никонов Григорий Ермолаевич

Мать: Никонова Фаина Петровна

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