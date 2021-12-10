Яшин Петр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1910 ст.
Дата смерти22.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1910 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1947
Дочь: Финоженок (Осипова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Осипова (Андреева) Вера Спиридоновна
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
22.10.1955
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург