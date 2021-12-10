Яшин Петр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯшин Петр Георгиевич

Яшин Петр Георгиевич

Место рождения

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.05.1910 ст.

Дата смерти

22.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1910 ст.

Отец: Яшин Георгий Трофимович

Мать: Яшина (Рябинина) Мария Адриановна

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.01.1947

Дочь: Финоженок (Осипова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Осипова (Андреева) Вера Спиридоновна

Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
22.10.1955
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.